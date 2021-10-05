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Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента Российской премьер- лиги

Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента Российской премьер- лиги

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ). Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее во вторник эту должность покинул Сергей Прядкин, он возглавлял организацию с 2007 года.


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