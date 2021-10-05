Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ). Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее во вторник эту должность покинул Сергей Прядкин, он возглавлял организацию с 2007 года.