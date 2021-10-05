В Гегаркуникской области завершены 17 субвенциальных программ

В начале октября 2021 года в Гегаркуникской области завершились 17 проектов, реализуемых правительством, 69 программ пока на стадии реализации.

Как сообщил «Арменпресс» начальник управления градостроительства Гегаркуникской областной администрации Армен Зограбян, в этом году районная администрация в Министерство территориального управления и инфраструктуры РА подала 136 проектов. Межведомственная комиссия одобрила 115, первоначальная общая стоимость которых составляет около 7 млрд драмов. Программы охватывают следующие направления: асфальтирование или мощение внутриобщинных дорог, устройство сетей уличного освещения, строительство наружных и внутренних сетей снабжения питьевой водой, строительство и ремонт ирригационных сетей, ремонт крыш многоквартирных домов и Домов культуры, газификация, строительство детских площадок и мемориалов, установка фотоэлектрических станций.

«После утверждения программ, в основном в результате тендеров, объявленных администрацией, были подписаны контракты на выполнение строительных работ, оказание услуг технического и авторского контроля. По состоянию на 28 сентября по результатам мониторинга, проведенного Управлением градостроительства Гегаркуникской администрации, уже завершено 17 проектов, на стадии реализации - 69, контракты подписаны, но работа по 15 проектам еще не началась, по 16 проектам подведены итоги тендеров, по 8 проектам тендеры еще не объявлены. Администрациям поручено организовать процессы закупок для данных программ как можно скорее, чтобы иметь возможность их реализовать. Некоторые программы имеют недоработки, дожны быть внесены коррективы и даны поручения», - представил ситуацию Армен Зограбян.

Хосров Хлгатян