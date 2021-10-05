Власти ФРГ потратили более €17,3 млрд на участие в миссии в Афганистане

Власти Германии в период с 2001 года по август 2021 года потратили более €17,3 млрд на участие в миссии в Афганистане. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на ответ федерального правительства на парламентский запрос Свободной демократической партии (СвДП).

Самые большие расходы пришлись на содержание военнослужащих. "На участие Бундесвера в Международных силах содействия безопасности (ISAF), операции "Несокрушимая свобода" и [миссии НАТО в Афганистане] "Решительная поддержка", проводившихся подразделением федерального министерства обороны с 2001 года по 31 августа 2021 года, было потрачено в общей сложности около €12,3 млрд дополнительных расходов, связанных с развертыванием", - говорится в ответе на запрос СвДП.

При этом уточняется, что МИД ФРГ выделил порядка €2,48 млрд на содержание персонала и материальные расходы, связанные с различными проектами. Однако данная сумма не включает затраты на персонал и операции самого министерства иностранных дел. Кроме того, отмечается, что в течение 20 лет Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ выделило Афганистану около €2,46 млрд, а министерство продовольствия и сельского хозяйства потратило примерно €33 млн.

Вместе с тем в статистике не учтены средства, направленные Афганистану Федеральной разведывательной службой Германии. "Раскрытие соответствующей информации серьезно затруднит выполнение задач Федеральной разведывательной службы, что в свою очередь может поставить под угрозу безопасность Федеративной Республики Германия или нанести серьезный ущерб ее интересам", - подчеркнули в правительстве ФРГ.

В конце июня вооруженные силы Германии спустя 20 лет завершили участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане. Операция в Афганистане началась в октябре 2001 года. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в стране превышала 150 тыс. человек. Германский контингент в Афганистане в последний год насчитывал около 1 тыс. военнослужащих, в основном военных инструкторов.