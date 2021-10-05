Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников

Жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей и религиозных деятелей во Франции в период с 1950 по 2020 год стали как минимум 216 тысяч несовершеннолетних, заявил глава независимой комиссии по вопросам сексуального насилия в церкви Жан-Марк Совэ, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Проведенное расследование среди населения ... выявило, что среди населения Франция старше 18 лет ... 216 тысяч человек в период их несовершеннолетия подверглись сексуальному насилию со стороны священнослужителей или религиозных деятелей", - сказал на пресс-конференции во вторник Совэ, представляя соответствующий доклад комиссии.

Совэ отметил, что речь идет только о жертвах, которые сегодня живы. "Жертвы, которых сегодня уже нет в живых, конечно, не были взяты в расчет", - указал он.

Независимая комиссия по вопросам сексуального насилия в церкви во Франции была создана в 2019 году.