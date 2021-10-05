Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией

Правительство Японии при новом премьер-министре страны Фумио Кисиде намерено продолжить вести активный диалог с Россией с целью разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора, заявил в ходе своей первой пресс-конференции после утверждения состава кабмина глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

"На полях сессии ГА ООН я имел возможность лично встретиться с главой МИД России Лавровым, в ходе которой мы провели обсуждение различных аспектов развития двусторонних отношений, которые были бы выгодны обеим сторонам, а также путей в направлении заключения мирного договора. Мы подтвердили, что стороны продолжат переговоры, нацеленные на развитие двусторонних отношений между Японией и Россией. И отныне мы также намерены продолжить активный диалог с Россией, нацеленный на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора", - отметил глава японского МИД.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.