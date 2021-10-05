Азербайджан ссылается на карты СССР, хотя отказался быть правопреемником Советского Азербайджана: Сейран Оганян

Лидер оппозиционной фракции «Айастан» Национального собрания Армении Сейран Оганян отмечает, что Азербайджан по ситуации на трассе Горис-Капан ссылается на карты Советского Союза, хотя отказался быть правопреемником Советского Азербайджана. Как передает «Арменпресс», Сейран Оганян сказал об этом в беседе с журналистами в Национальном собрании, говоря о ситуации на участке дороги Горис-Капан, где азербайджанцы поставили свой полицейский кордон.

«Азербайджанцы на территории Армении, и в этой ситуации переговоры должны быть продолжены?», - сказал Оганян.

Он подчеркнул, что положения Закона об административно-территориальном делении не могут быть основанием для уточнения государственной границы с Азербайджаном. В заявлении от 9 ноября отмечено, что стороны должны остаться на тех позициях, где завершили военные действия, то же самое и на этом участке Сюника.

«И если бы у властей был опыт ведения переговоров, обеспечения безопасности и пограничной ситуации, они должны были понимать, что противник, турецко-азербайджанский тандем, с трудом отступит с тех точек, куда ступила нога их солдат, где они уже оборудовали свои инженерные сооружения. Вот почему мы должны были оставаться там, где закончилась война, после чего в результате переговоров мы продвигались бы вперед или назад, в зависимости от правовой основы, на которой основано мирное соглашение. В этой ситуации подписание мирного соглашения с Азербайджаном означает признание территориальной целостности Азербайджана», - сказал он.

Он подчеркнул, что для Республики Арцах и народа Арцаха это будет большим ударом.

«У нас нет карт, которые нужно корректировать. Они ссылаются на различные карты: на военные, на карты Советского Союза, а сам Азербайджан отказался быть правопреемником Советского Азербайджана. У нас нет оснований идти на подписание мирного соглашения с Азербайджаном и создания обстановки глобального мира», - заключил Сейран Оганян.