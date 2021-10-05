Премьер подвел с генеральным секретарем МОФ итоги председательства Армении в организации

Республика Армения завершает свое председательство в Международной организации Франкофонии (IOF). Генеральный секретарь Международной организации Франкофонии Луиза Мушикивабо находится в Армении, чтобы подвести итоги председательства, возложенного на Армению на предыдущем саммите Франкофонии.

Как передает «Арменпресс», после встречи премьер-министр Никол Пашинян и генеральный секретарь Луиза Мушикивабо сделали совместное заявление для СМИ, в котором Никол Пашинян подчеркнул, что Армения укрепляет свое членство в МОФ, она удовлетворение участием, ролью и уровнем Армении в рамках этой важной международной структуры.

«Как известно, в рамках саммита Франкофонии, прошедшего в Ереване в 2018 году, Армения приняла председательство в организации на два года, но в связи с пандемией COVID-19, намеченный 18-й саммит был отложен, и Армения продолжала председательствовать. Мы взяли на себя эту важную роль с большой ответственностью и готовностью, но жаль, что нам пришлось отменить значительную часть программ, которые мы собирались реализовать на ереванском саммите. Мы планируем организацию и проведение следующего саммита организации. Армения как страна-председатель намерена участвовать в мероприятии на самом высоком уровне, приложить активные усилия для разработки документов, которые будут приняты», - сказал премьер-министр Никол Пашинян.

В ходе встречи премьер-министр и генеральный секретарь МОФ затронули широкий круг международных и региональных вопросов, в том числе, и безопасность и мир в регионе.

«Мы особо подчеркнули и гуманитарные вопросы, возникшие в результате 44-дневной войны, в частности, немедленное освобождение армянских военнопленных и заложников, а также надлежащую защиту армянского исторического, культурного и религиозного наследия», - сказал Никол Пашинян и выразил благодарность за содействие.

«Мы благодарны за солидарность, которую Вы, г-жа генеральный секретарь, проявили по отношению к армянскому народу Армении», - подчеркнул премьер-министр Армении.

Правительство Армении благодарно Генеральному секретарю МОФ и за наблюдательную миссию, направленную на внеочередные выборы в Национальное собрание РА. По словам Пашиняна, это был первый визит представителей франкоязычной семьи в Армению для наблюдения за парламентскими выборами.

«Армения готова продолжить широкомасштабное сотрудничество с Международной организацией франкоязычных стран, особенно в области преподавания французского языка как в школах, университетах, так и в среде государственных служащих Армении. Армения оказывает содействие Генеральному секретарю в проведении реформ, вытекающих из ее должности. В этом контексте Армения поддерживает предложение генсека о реформах, направленных на деятельность органов организации», - добавил премьер-министр.

Международная организация франкоязычных стран (IFC) - это международная организация, занимающаяся продвижением французских универсальных ценностей, основанная в 1970 году. В организацию входят 54 полноценных, 7 ассоциированных, 27 государств-наблюдателей. Общая численность населения стран, входящих в МОФ, составляет 900 миллионов человек, из них 274 миллиона - франкоязычные. Армения стала полноправным членом МОФ в октябре 2012 года, на саммите Франкофонии в Киншасе.