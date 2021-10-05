В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ

Выдача паспортов во вторник возобновилась в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News.

Ранее сообщалось, что талибы (движение "Талибан"*) попросили всех сотрудниц паспортного управления в Афганистане вернуться на свои рабочие места.

По данным телеканала, к выдаче готовы по меньшей мере 25 тысяч документов. Исполняющий обязанность главы паспортного управления Алим Хаккани заявил, что также услуги по выдаче паспортов возобновились в провинциях страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как ранее заявил представитель МВД Кари Саида Хости, в настоящее время новые паспорта будут выдаваться с обозначением Исламская Республика Афганистан, которое использовалось при прежнем афганском правительстве.

Ранее некоторые работавшие с США афганцы сообщили РИА Новости, что месяцами не могли получить документы для выезда из страны – сложности были как с паспортами, так и с американскими визами.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.