Азиатские индексы - 05-10-21

ТОКИО, 5 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.19% и составил 27822.12 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.33% и составил 1947.75 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3568.17 пункта, а HANG SENG вырос на 0.28% и составил 24104.15 пункта.