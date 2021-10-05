Глава МИД Армении принял спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 5 октября принял специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Аннику Сёдер.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян подчеркнул роль ОБСЕ как всеобъемлющей региональной организации, основанной на концепции совместной безопасности. В этом контексте министр подчеркнул важность деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ, действующего председателя ОБСЕ и его личного представителя.

В контексте решения гуманитарных проблем, возникших вследствие 44-дневной войны, особо была подчеркнута необходимость немедленной репатриации армянских военнопленных и гражданских заложников, удерживаемых в Азербайджане.

Глава МИД Армении подчеркнул, что прочного мира в регионе можно достичь путем всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.