Парламент продолжает работу очередного заседания

Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания.

Как передает «Арменпресс», депутаты проголосуют за законопроекты, обсуждавшиеся в предыдущий день.

Затем во втором чтении будет рассмотрен проект закона О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Армения «Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности на государственной службе», которым предлагается к уже действующим в социальном пакете услугам добавить еще две.