ВОЗ заявила, что за неделю заболеваемость ковидом в мире снизилась на 9%

Более 3,1 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, более 54 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования уменьшилось за семь дней на 9%, а летальных исходов - на 4%.

"Число случаев заражения и смерти от COVID-19 продолжило снижаться в течение недели. Такая тенденция наблюдается с августа. С 27 сентября по 3 октября поступили сообщения о более чем 3,1 млн заразившихся и более 54 тыс. умерших", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. Согласно приведенным организацией статистическим данным, за семь дней было зарегистрировано 3 118 410 заразившихся и 54 221 случай смерти. Это соответственно на 9% и на 4% меньше, чем неделей раньше,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Значительное снижение новых случаев инфицирования было зарегистрировано за неделю в Африке (на 43%), Восточном Средиземноморье (на 21%), Юго-Восточной Азии (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 12%) и Америке (на 12%). В Европе заболеваемость выросла на 5%. Смертность увеличилась на 2% в Европе и Америке, тогда как в остальных регионах зафиксировано ее уменьшение, особенно в Африке (на 25%).

О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (760 571). Далее следуют Великобритания (239 781), Турция (197 277), Россия (165 623) и Индия (161 158).

По данным ВОЗ на 5 октября, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 235 175 106 случаев заражения и 4 806 841 летальный исход.