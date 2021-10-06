«Падать, но вперед»: обращение соучредителя группы компаний «Галакси» Гургена Хачатряна

Группа компаний «Галакси», которая управляет 15 компаниями в Армении, являясь одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в стране, объявила о старте социальных проектов и программ развития бизнеса на 2022 год. Цель - вдохновить и поощрить молодежь в послевоенной Армении, укрепить надежду и поддержать возможности для развития в своей собственной стране.

Соучредитель группы компаний «Галакси», председатель Совета директоров ЗАО «Юком» Гурген Хачатрян направил обращение по случаю запуска мотивационного ролика-видеоэссе о проектах развития. В обращении, в частности, отмечается:

«В какой-то момент нашей жизни все мы терпим неудачу. Индивидуально или коллективно мы все рано или поздно можем упасть - это закон жизни. Эти строки о том, что будет после падения. Мои слова адресованы тому молодому человеку, который после трагедии, постигшей Армению, потерял веру в успех и быть успешным в своей собственной стране и для своей страны.

Знаю, это сложно. Поверьте, понимаю, о чем говорю. Но это возможно. Трудности – это испытания, которые нужно пройти, чтобы укрепить нашу волю. Трудности - это нормально, даже в «Галакси» мы любим говорить, что трудности - это начало новых возможностей. 90% людей сдаются и прекращают борьбу не по причине неудач, а потому, что сдаются сразу же при первой неудаче.

Мы верим, что Армения может стать страной-инноватором. Верим в то, что, если мы станем опорой друг для друга, если будем ответственными профессионалами каждый в своей области: студент в - университете, врач - в больнице, солдат - на границе, наша команда и партнеры – в бизнесе..., мы сможем двигаться вперед, опередив время, мир и самих себя. И если что-то не получится, и даже если упадем, мы должны упасть… но вперед, только вперед, потому что так мы будем на шаг ближе к нашим целям.

Падайте, но вперед, потому что сильный - не тот, кто никогда не падает. Но тот, кто падает вперед… и встает. Мы начинаем реализацию проектов по развитию бизнеса и социального развития с новой силой. В нашей стране успех «по-армянски» возможен…».

За 2019-2021 гг. группа компаний «Галакси» совместно со своим фондом реализовала порядка 20 программ развития, направленных на повышение деловой репутации Армении, содействие социального и образовательного развития, повышение социальной защищенности военнослужащих, детей и пожилых людей. За последние два года количество прямых бенефициаров программ превысило 12 000 человек. К 2022 году «Галакси» планирует удвоить количество своих программ развития, надеясь на свой скромный, но устойчивый вклад в деле изменения общественного настроения, социального оздоровление и укрепления солидарности.