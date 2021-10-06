На поворотах Дилижана выпал снег

По состоянию на 9:00 6 октября на поворотах Дилижана снег. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ГНКО «Дорожное управление».

Все межгосударственные автомобильные дороги открыты.

Дорожное управление рекомендует водителям во избежание аварий, происшествий и пробок пользоваться зимними шинами.