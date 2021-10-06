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Есть нехватка вакцины «Синофарм»: ведутся переговоры по ввозу вакцины в сжатые сроки

Есть нехватка вакцины «Синофарм»: ведутся переговоры по ввозу вакцины в сжатые сроки

В последние дни в республике наблюдается определенная нехватка вакцины «Синофарм» от Covid-19, министерство ведет переговоры о ввозе новой партии в максимально сжатые сроки.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

«Во всем мире наблюдается общая нехватка вакцин от COVID-19, обусловленная ростом спроса на вакцины среди населения с одной стороны, с другой - производственными процессами», - сообщают в центре.

Кроме вышеуказанной проблемы, в Армении также мало авиарейсов, прибывающих в страну, что обусловлено пандемией COVID-19.

«В последние дни в республике наблюдается определенная нехватка вакцины «Синофарм» от Covid-19. Министерство ведет переговоры о ввозе новой партии в максимально сжатые сроки» - говорится в сообщении министерства.

В Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний заверили, что минимальное нарушение интервала между двумя дозами не вредит здоровью, и в случае получения второй дозы в более поздние сроки эффективность данной вакцины вовсе не снижается.
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