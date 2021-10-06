Известны имена лучшего футболиста и лучшего тренера прошедшего месяца

Известны имена лучшего футболиста и лучшего тренера сентября сезона 2021/22 Премьер лиги Армении Vbet.

Как передает «Арменпресс», лучшим футболистом сентября по результатам голосования экспертов и болельщиков был признан форвард «Арарат-Армения» Милсон Лима, забивший 3 мяча в 3 матчах. Лима опережает голкиперов «Ноа» и «Пюника» Григория Матевосяна и Станислава Бучневица, а также полузащитника «Арарата» Эдгара Малакяна.

Лучшим тренером месяца стал главный тренер «Пюника» Егише Меликян, под руководством которого ереванский клуб выиграл 2 матча из 3 и зафиксировал 1 ничью. При подсчете голосов Меликян опередил главного тренера «Арарат-Армения» Дмитрия Гунько, который был лучшим в августе, и главного тренера «Ноа» Арама Акопяна.

Лучшие были выбраны 1/3 и 2/3 голосов болельщиков и экспертов. Премии «Лучший тренер» и «Лучший игрок» будут вручены перед предстоящими домашними матчами команд-обладателей наград Премьер лиги Армении Vbet. Премии устанавливаются Vbet-ом ежемесячно.