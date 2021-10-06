Шелковый путь передает искренние чувства и объединяет усилия для борьбы с эпидемией

ЕРЕВАН, 6 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС/НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ. Посольство Китая в Армении предоставляет "Детский медицинский комплект" армянским школам и общественным группам.

Недавно от имени посольства Китая в Армении, Китайской ассоциации неправительственных организаций по продвижению международных обменов и Китайской благотворительной федерации, посол Китая в Армении Фань Юн подарил детские комплекты медицинских принадлежностей китайско-армянской школе дружбы, основной школе № 135, комитету мира Армении, детской больнице Арабкир и другим учреждениям.

Армяне поблагодарили правительство Китая за предоставление противоэпидемических средств, новых доз вакцин и другой помощи с момента начала эпидемии, что заставило армянский народ глубоко проникнуться дружескими чувствами китайского народа. Ко дню празднования 72-й годовщины Национального дня Китая особое значение имеет получение благотворительной помощи Сети сотрудничества неправительственных организаций вдоль Шелкового пути и Китайской благотворительной федерации. "Медицинский детский комплект" - это проявление безграничной любви, выражающаей уверенность стран Шелкового пути в борьбе с эпидемией. "Комплект здоровья" подобен семени дружбы, посаженной в сердцах армянских детей. Надеемся, что семя пустит корни, прорастет в будущем и превратится в большое дерево дружбы между Китаем и Арменией.

Посол Фань отметил, что отношения между Китаем и Арменией восходит к древнему периоду Шелкового пути, который длится тысячи лет. Китай и Армения совместно реализовали проект «Один Пояс - Один путь», чтобы укрепить дружбу между народами двух стран и придать новый облик развитию китайско-армянских отношений. В борьбе с новой эпидемией коронавируса, Китай активно строит «Шелковый путь здоровья» и способствует построению здорового общества, что имеет большое значение для укрепления уверенности в борьбе с эпидемией и усиления координации и сотрудничества.

Проект «Детский медицинский комплект» был инициирован Китайской ассоциацией неправительственных организаций по продвижению международных обменов и Китайской благотворительной федерацией специально занимается им и делает пожертвования через сеть сотрудничества НПО вдоль Шелкового пути. Это эффективное дополнение к активной международной противоэпидемической помощи правительства Китая, цель которой - поддержать большинство дружественных стран в борьбе с последствиями эпидемии, укрепить и углубить дружбу между народами всех стран.