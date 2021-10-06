"Спутник Лайт" одобрен к применению в ОАЭ

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса одобрена к использованию в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил в среду Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"ОАЭ одобрили однокомпонентный "Спутник Лайт", первый компонент "Спутника V", как отдельную вакцину", - сообщается в твиттере производителя вакцины.

Также ОАЭ одобрили использование "Спутника Лайт" в качестве бустера, отмечается в сообщении.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе рекомбинантного аденовируса человека 26 серотипа rАd26), также уже одобренной в Египте феврале этого года в рамках ускоренной процедуры,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

"Спутник Лайт" после ее регистрации 6 мая в России одобрили также Ангола, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Иран, Казахстан, Конго, Кыргызстан, Маврикий, Монголия, Никарагуа, Палестина и Филиппины. Кроме того, Бахрейн начал использование "Спутника Лайт" наряду с вакциной Pfizer/Biontech в качестве дозы-бустера для привитых граждан.