В армянском Офисе Программы развития ООН новый постоянный представитель

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 6 октября принял делегацию представителей агентств ООН в Армении во главе с постоянным координатором ООН в Армении Шомби Шарпом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МИД Армении, добавив, что министр высоко оценил эффективное сотрудничество с системой ООН и со специализированными агентствами, что внесло свой вклад в повестку развития Армении, становление демократических институтов и укрепление возможностей системы управления.

В ходе встречи собеседники коснулись принятого в июне этого года документа «Рамочные программы сотрудничества ООН в целях устойчивого развития Армении на 2021-2025 годы». Глава МИД Армении отметил, что эффективное осуществление целей устойчивого развития является одним из важных пунктов повестки правительства, и они отражены в амбициозной программе реформ правительства.

В контексте ликвидации гуманитарных последствий 44-дневной войны, Арарат Мирзоян и Шомби Шарп отметили важность программы Международного оперативного реагирования ООН, стартовавшей с целью координации работ армянского Офиса ООН по предоставлению гуманитарной помощи пострадавшим от войны.

Арарат Мирзоян также подчеркнул необходимость беспрепятственного гуманитарного въезда в Арцах, в том числе и для агентств ООН.

В тот же день главе МИД Армении новоназначенный постоянный представитель Программы развития ООН в Армении Натиа Нацвлишвили вручила письмо об аккредитации.