В США открылось предприятие по производству гиперзвуковых ракет

В городе Кортленд в штате Алабама начало работать предприятие по производству гиперзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A в рамках программы Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW), а также гиперзвуковых систем для ВМС и Армии США, сообщила американская корпорация Lockheed Martin.

На предприятии корпорации размером более 6 тыс. кв. метров, которое получило название Ракетное сборочное здание 4 (Missile Assembly Building 4 - MAB 4), до донца следующего года планируется произвести, по меньшей мере, 12 первых гиперзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A ARRW для ВВС США.

Между тем эти ракеты пока не прошли ни одного успешного испытания. В 2021 году были предприняты уже две попытки тестового запуска ракеты с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном Поинт-Мугу вблизи Калифорнии, которые окончились неудачей. В первом случае ракета не отделилась от самолета, а во втором - не заработал ее ускоритель,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Тем не менее представители Минобороны США заявляют, что все технические проблемы в скором времени будут устранены и к концу следующего года американские военные получат первые системы.

Как следует из данных Пентагона, планируется, что до начала производства должно быть проведено два успешных испытания AGM-183A ARRW.

Ракета разрабатывается компанией Lockheed Martin в рамках контракта c Пентагоном на общую сумму $480 млн. Она предназначена не только для ВВС, но и для вооружения боевых кораблей американского флота.