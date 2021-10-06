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Иран готов принять главу МАГАТЭ для обсуждения технических вопросов

Иран готов принять главу МАГАТЭ для обсуждения технических вопросов

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Иран в любое время для обсуждения технических вопросов. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Иран готов принять господина Гросси в любое время для обсуждения технических вопросов и будет приветствовать соответствующее решение главы МАГАТЭ осуществить такой визит", - отметил он.


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