Обсуждены программы, разработанные правительством в рамках пакета содействия ЕС

В правительстве под руководством вице-премьера Мгера Григоряна и директором по вопросам Восточного соседства Генерального директората по вопросам соседства и переговорам по расширению Лоуренсом Мередитом состоялось рабочее обсуждение пакета содействия Армении в размере 2,6 млрд евро, который будет предоставлен Армении в рамках экономического и инвестиционного плана ЕС.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Офис Мгера Григоряна, отметив, что во встрече участие приняли руководитель делегации ЕС, посол Андреа Викторин, руководитель регионального представительства Европейского инвестиционного банка на Южном Кавказе Мачей Чура, руководитель армянского офиса Европейского банка реконструкции и развития Дмитрий Гвиндадзе, должностные лица ЕС и правительства Армении.

Вице-премьер, поблагодарив коллег, подчеркнул, что этим рабочим обсуждением стартуют переговоры по конкретным целям, разработанным правительством в рамках пакета содействия ЕС.

Советник вице-премьера Мане Адамян представила участникам встречи предложенные правительством векторы, их основные составляющие и индикативные расходы.