Володин: России и Армении нужно согласие по общим вопросам на международных площадках

Россия и Армения должны вырабатывать совместную позицию по затрагивающим их вопросам в ходе обсуждения на международных площадках. Как передает Арменпресс, об этом в среду заявил спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, который находится с визитом в Москве.

"Отношения между Россией и Арменией особые, носят стратегический характер", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Согласно сообщению, в связи с этим спикер предложил при обсуждении вопросов, затрагивающих Армению или Россию, продолжать вырабатывать общую позицию двух стран на международных площадках.

"Это новый уровень межпарламентского сотрудничества, потому что мы, как правило, много говорим о дружбе, но она должна реализовываться в конкретных шагах. Мы надеемся, что, строя работу в рамках парламентского измерения, мы выделим это направление как одно из ключевых", - подчеркнул Володин. Политик напомнил, что делегации обеих стран работают на многих площадках, включая Парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, ОДКБ, Межпарламентскую ассамблею СНГ и Межпарламентский союз. Все эти структуры, по его мнению, требуют выработки совместных решений.

В ходе встречи Володин указал на то, что стороны уже многое смогли сделать для развития отношений двух стран в рамках парламентского измерения. При этом он рассчитывает, что это сотрудничество продолжит укрепляться. "Это обязательно должно принести пользу для наших граждан. Ради этого мы работаем - для того, чтобы наши страны были сильными, а люди жили в мире и дружбе. В этом наша задача", - акцентировал он.

"Мы будем делать все для того, чтобы каждая наша встреча была шагом вперед в развитии межпарламентских отношений, которые позволят решить конкретные вопросы в интересах наших граждан", - заверил Володин. Спикер Госдумы напомнил, что Россию и Армению связывает Договор о коллективной безопасности.

По итогам встречи Симонян заявил, что стороны "обсудили большой спектр вопросов", и поблагодарил коллег из Госдумы. Володин назвал разговор открытым и доверительным, поблагодарил коллегу за то, что свой первый после избрания на должность визит он совершил в Москву. "Для нас это важно. Это, во первых, подчеркивает уровень отношений и желание выстроить коммуникации, а также понять вопросы, которые волнуют российскую сторону", - сказал спикер.