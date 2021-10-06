Армения - надежный партнер Италии в регионе: Серджо Маттарелла

Этот визит президента Республики Армения Армена Саркисяна в Италию является историческим, он совпадает с 30-летием независимости Республики Армения. Как сообщает корр. Арменпресс из Рима, об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла в ходе совместной пресс-конференции с президентом Армении.

«Еще раз сердечно поздравляю президента Армена Саркисяна. Я рад, что мы смогли осуществить этот визит, который был отложен из-за пандемии. Армения и Италия могут похвастаться дружескими отношениями. У нас есть ряд направлений сотрудничества. Я благодарю господина Саркисяна за участие Армении в миротворческих силах ООН», - сказал президент Италии.

Серджо Маттарелла отметил, что партнерство между двумя странами было подтверждено во время эпидемии. Он подчеркнул, что в этот период врачи двух стран работали плечом к плечу. Проделана работа с «Ковакс» по поставке вакцин в Армению.

«Армения - надежный партнер Италии в регионе. Мы знаем, что в Армении происходят реформы, мы готовы обмениваться опытом в таких областях, как правовая и судебная система. В ходе встречи мы обсудили интерес итальянских компаний к армянскому рынку. Некоторые компании уже присутствуют в Армении», - сказал он.

Президенты Армении и Италии говорили о высококачественном сотрудничестве в культурной сфере, а также в технологической и научной сферах. Серджо Маттарелла считает знаменательным открытие выставки произведений великих армянских художников XIX-XX веков в Президентском дворце Италии, за что поблагодарил президента Саркисяна.

Президент Маттарелла подчеркнул, что Италия придает большое значение сотрудничеству ЕС с Арменией. Он еще раз поблагодарил Армена Саркисяна за визит, подчеркнув, что это хорошая возможность еще раз подтвердить высокий уровень отношений между двумя странами.