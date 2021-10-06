Абель Матчипата: более 30 человек стали жертвами нападения боевиков в ЦАР

По меньшей мере 30 человек погибли, 10 пострадали в результате вооруженного нападения боевиков недалеко от города Бамбари в префектуре Уака, расположенной в центральной части ЦАР. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости глава города Абель Матчипата.

По словам Матчипаты, боевики совершили нападение вчера ночью в 20 километрах от Бамбари. Он добавил, что на место атаки были направлены машины, чтобы доставить пострадавших в больницы, а тела погибших - в город.

"Мы окружены. В центре города есть солдаты, но боевики находятся всего в 10 километрах. Я призывают увеличить численность солдат Национальной армии Центральноафриканской республики (ЦАР) FACA в районе города для защиты мирного населения", - заявил мэр.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.