Главы МИД Армении и Азербайджана договорились провести встречу по гуманитарным вопросам

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились встретиться еще раз под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для обсуждения ряда гуманитарных вопросов, в том числе вопрос возвращения армянских пленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в НС сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос депутата Назели Багдасарян о последней встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке на полях саммита ООН.

«Конечно, возобновление обсуждений и переговорного процесса в таком формате однозначно приветствуется, это однозначно в интересах Армении и Нагорного Карабаха. Еще раз подчеркиваем, что проблема не решена. Азербайджан любит говорить, что проблемы больше не существует, и думаю, что это еще одно заверение со стороны международного сообщества в том, что проблема существует, требует решения, поиск решения должен происходить в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ - единственного органа, имеющего международно признанный мандат в этом вопросе», - сказал Мирзоян.

Он подчеркнул важность решения проблемы в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отметив, что на определенном этапе это предполагает обсуждение наиболее существенных вопросов.

«Я считаю положительным то, что было понимание, что из-за напряженности, из-за наличия множества нерешенных вопросов, мы достигли договоренности о том, чтобы снова встретиться и обсудить в первую очередь гуманитарные вопросы. Конечно, в первую очередь, это касается вопроса незаконно удерживаемых в Азербайджане военнопленных и мирных жителей, вопроса пленных, ожидающих утверждения, вопроса доступа гуманитарных миссий и международных организаций в Нагорный Карабах, многих подобных вопросов.

Думаю, что положительное решение этих проблем станет свидетельством конструктивной позиции Азербайджана и создаст атмосферу, в которой мы сможем со временем обсудить наиболее важные вопросы», - сказал министр иностранных дел.

Мирзоян предложил обратить внимание на формулировки в заявлениях сопредседателей. По его словам, этим все сказано.