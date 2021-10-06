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Азиатские индексы выросли - 06-10-21

Азиатские индексы выросли - 06-10-21

ТОКИО, 6 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.05% и составил 27528.87 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.30% и составил 1941.91 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3568.17 пункта, а HANG SENG снизился на 0.57% и составил 23966.49 пункта.


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