Азиатские индексы выросли - 06-10-21

ТОКИО, 6 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.05% и составил 27528.87 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.30% и составил 1941.91 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3568.17 пункта, а HANG SENG снизился на 0.57% и составил 23966.49 пункта.