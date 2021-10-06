Хотим, чтобы Италия были более вовлечена в нашу систему образования: президент Армении

Уверен, что диалог и сотрудничество между Италией и Арменией с видением будущего будут продолжены, и этот мой визит будет не только первым в истории государственным визитом, но и станет основой для более тесных, более глубоких и теплых отношений между Арменией и Италия в ближайшие десятилетия. Как передает корр. Арменпресс из Рима, об этом заявил президент Армении Армен Саркисян на совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой.

«Армения высоко ценит всестороннее сотрудничество с ЕС в таких областях, как демократия, права человека, защита основных свобод, совместные программы устойчивого развития и эффективного управления. Мы также хотим, чтобы Италия была более вовлечена в нашу систему образования, что сделает наш народ более причастным к итальянской идентичности, культуре и истории», - заявил президент Армении.

Армен Саркисян подчеркнул важность отношений между двумя странами, особенно в сфере туризма, сообщив, что в беседе с президентом Италии была подчеркнута важность сохранения культурного наследия друг друга.

«И Италия, и Армения обладают огромным историческим и культурным наследием, которое можно показать друг другу», - добавил президент Армении.