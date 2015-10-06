Предстоящие на 7 октября мероприятия
18:03, Октябрь 06, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 06.10-20:25 В резиденции президента Италии открылась выставка работ выдающихся армянских художников
- 06.10-20:09 Пашинян сообщил о переговорах по строительству новой атомной электростанции в Армении
- 06.10-19:44 Президент Армении встретился с председателем Сената Италии
- 06.10-19:37 Пашинян пояснил, почему назвал переговорный процесс по Нагорному Карабаху «фейковой»
- 06.10-19:10 Оперативную связь с Азербайджаном обеспечивал Артур Ванецян: Пашинян ответил Анне Мкртчян
- 06.10-18:41 Еще один пленный вернулся в Армению из Азербайджана
- 06.10-18:11 Я признаю себя виновным, в том числе в том, что не избавил армию от коррумпированного элемента: Пашинян
- 06.10-18:04 Состоялось заседание Координационного комитета начальников связи вооруженных сил стран СНГ
- 06.10-18:03 Предстоящие на 7 октября мероприятия
- 06.10-17:53 Хотим, чтобы Италия были более вовлечена в нашу систему образования: президент Армении
- 06.10-17:46 Президенты Армении и Италии обсудили двусторонние торгово-экономические отношения
- 06.10-17:46 На встрече глав МИД Армении и Ирана констатировано, что темы «Зангезурского коридора» нет и не может быть
- 06.10-17:41 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-10-21
- 06.10-17:40 Азиатские индексы выросли - 06-10-21
- 06.10-17:34 Володин: России и Армении нужно согласие по общим вопросам на международных площадках
- 06.10-17:29 Пашинян ответил на вопрос оппозиционного депутата о Шуши
- 06.10-17:13 Главы МИД Армении и Азербайджана договорились провести встречу по гуманитарным вопросам
- 06.10-17:13 Абель Матчипата: более 30 человек стали жертвами нападения боевиков в ЦАР
- 06.10-17:09 Армения - надежный партнер Италии в регионе: Серджо Маттарелла
- 06.10-16:57 Армен Саргсян и Серджио Маттарелла обсудили вопросы урегулирования карабахского конфликта
- 06.10-16:39 Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
- 06.10-16:31 Ален Симонян посетил Кафедральный собор Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви
- 06.10-16:05 Обсуждены программы, разработанные правительством в рамках пакета содействия ЕС
- 06.10-15:44 МГ ОБСЕ - формат, в котором можно найти стабильное решение карабахского вопроса: президент Италии
- 06.10-15:41 Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 410
14:53, 02.10.2021
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