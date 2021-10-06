На встрече с Папой Франциском  Его Святейшество Гарегин II подчеркнул важность возвращения армянских пленных

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Его Святейшество Гарегин II 6 октября в Ватикане встретился с Его Святейшеством Папой Франциском. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница Первопрестольного Св. Эчмиадзина в Facebook.

В ходе беседы Его Святейшество коснулся катастрофических последствий 44-дневной войны, стоящих перед Арменией и Арцахом текущих вызовов, особо подчеркнув вопрос о возвращении военнопленных и тех, кто оказался в плену в послевоенный период.

Католико также поблагодарил Папу Франциска за поддержку армянского народа и Армении во время войны.

Затем делегация во главе с Католикосом Всех Армян встретилась с госсекретарем Ватикана кардиналом Петро Паролином. В ходе беседы была затронута ситуация в регионе после 44-дневной Арцахской войны.

В частности, были обсуждены вопросы, связанные с безопасностью народа Арцаха, посягательствами на суверенные территории Армении, а также сохранением армянского духовного и культурного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана. Католикос Всех Армян подчеркнул важную роль международного сообщества в преодолении существующих вызовов и проблем.