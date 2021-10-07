Сборная Армении по футболу в Рейкьявике

Сборная Армении по футболу уже в столице Исландии.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. 6 октября сборная Армении чартерным рейсом вылетела из Франкфурта (Германия) в столицу Исландии Рейкьявик, где состоится матч седьмого тура отборочной группы J чемпионата мира по футболу 2022 года между Исландией и Арменией.

Наша сборная в Рейкьявике проживает в отеле «Гранд».

Матч Исландия-Армения седьмого тура квалификационной группы J чемпионата мира по футболу 2022 года состоится 8 октября, он начнется в 22:45 по ереванскому времени.