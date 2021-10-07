Цены на цветные металлы - 06-10-21

ЛОНДОН, 7 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 6 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.82% и составила 2888.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.08% и составила 9082.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.28% и составила 2148.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.63% и составила 18100.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.07% и составила 35200.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.07% и составила 3026.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46250.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 53380.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.