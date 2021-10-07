Азербайджан уступил международному давлению: Минская группа ОБСЕ возобновляет работу

Научный сотрудник мозгового центра стратегии и политики американского института «Newlines Institute», советник отдела аналитического развития Евгений Чаусовский положительно оценивает постепенное восстановление переговорного процесса Минской группы ОБСЕ и возобновление армяно-азербайджанского диалога по Арцахскому вопросу в формате сопредседательства, однако больших перемен от Минского процесса не ожидает.

В беседе с «Арменпресс» Чаусовский отметил, что первая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ после установления режима прекращения огня 9 ноября 2020 года свидетельствует о готовности Армении и Азербайджана возобновить переговоры. Но американский аналитик не уверен, что Минская группа станет «основным каналом», по которому будет достигнут реальный прогресс в карабахской дипломатии.

«Трудно сказать, насколько эффективной будет Минская группа, но мы все же увидели некоторые позитивные сигналы на дипломатическом фронте. Я не уверен, что Минская группа будет основным каналом, по которому будет достигнут реальный прогресс. Тот факт, что стороны готовы возобновить переговоры, следует приветствовать, но я думаю, что в любом случае здесь есть ограничения крупного дипломатического прорыва. Так что больших изменений не жду. Однако то, что стороны готовы к возобновлению диалога, является позитивным сигналом», - прокомментировал американский аналитик.

В этом контексте эксперт «Newlines Institute» затронул послевоенные разногласия между сопредседателями Минской группы по вопросу всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта, особенно статуса Арцаха, Россией с одной стороны и западными партнерами с другой.

Проблема в том, что после 44-дневной войны 2020 года, которая завершилась заявлением о перемирии, подписанным главами Армении и Азербайджана при посредничестве России, официальная Москва решение карабахского конфликта акцентировала на выполнении пунктов известных трехсторонних заявлений, подписанных 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года в формате Россия-Армения-Азербайджан, а западные сопредседатели и, в частности, Вашингтон призывали возобновить предметные переговоры в формате сопредседательства Минской группы, делая акцент на вопросе уточнения статуса Нагорного Карабаха.

Однако, в начале сентября, официальная Москва, в лице спикера МИД РФ Марии Захаровой, начала менять свою риторику, выражая поддержку активизации работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию на основе имеющегося мандата.

По мнению Евгения Чаусовского, Россия посредством альтернативных Минской группе форматов, конечно, хочет держать процесс под своим контролем, но повторяющиеся за последние несколько месяцев нарушения режима прекращения огня и дестабилизация ситуации заставили Москву серьезно задуматься о возобновлении процесса сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

«Россия не хочет полностью перекрывать переговоры с другими сопредседателями Минской группы, США и Францией, особенно с учетом нестабильности в регионе. Это один из факторов, который заставляет Россию поддерживать возобновление процесса Минской группы», - сказал Евгений Чаусовский.

В беседе с «Арменпресс» российский политолог Александр Скаков также высказал свое мнение по этой теме, отметив, что после года упорства Азербайджан, наконец, пошел на уступку, согласившись встретиться с армянской стороной в рамках сопредседательства Минской группы.

«Азербайджан готов к переговорам, но готовность к переговорам не означает, что он обязательно, в буквальном смысле будет вести их. Другими словами, Азербайджан попытается показать, что он готов к переговорам, будет говорить об этом на разных платформах, но фактически, переговоров вести не будет. В данном случае это политика Баку», - сказал Александр Скаков.

Руководство Азербайджана, которое после войны, развязанной им же осенью 2020 года, критиковало, унижало и даже высмеивало переговорную группу сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которой оно участвовало около 28 лет. Азербайджан обвинил сопредседателей в неспособности за эти 28 лет достичь результатов, в неспособности предотвратить войну, тем самым препятствуя возобновлению переговоров по всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта, несмотря на готовность Еревана и на многочисленные призывы сопредседателей. Сейчас, похоже, он поддался международному давлению, и готов к дипломатическому диалогу, выказывает готовность возобновить переговоры под сопредседательством Минской группы.

Первым важным сигналом после перемирия 9 ноября стала встреча между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, которая состоялась 24 сентября в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и Игоря Ховаева (Россия). Это была первая встреча после прекращения огня 9 ноября 2020 года. В ходе пятисторонней встречи глава МИД Армении выразил готовность армянской стороны возобновить карабахский мирный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Сопредседатели также выступили с совместным заявлением, приветствуя первую встречу двух министров иностранных дел, как знак решимости двух стран возобновить мирный процесс путем прямого диалога ради безопасности, стабильности и процветания в регионе.

На встрече с премьер-министром Литвы в Вильнюсе 4 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о встрече министров иностранных дел в Нью-Йорке, с удовлетворением отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ активизировали свою деятельность. Премьер-министр также напомнил, что Республика Армения выразила готовность начать демаркационные работы.

Еще одним позитивным сигналом стало то, что в интервью France24 президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что не будет возражать, если сопредседатели Минской группы ОБСЕ организуют встречу с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. В другом интервью Алиев заявил, что если Армения передаст азербайджанской стороне карты минных полей в Нагорном Карабахе, ответ Баку будет адекватным. Ссылаясь на заявление Алиева, Никол Пашинян подтвердил свое предыдущее заявление, что он готов на возможную встречу с президентом Азербайджана взять с собой «все карты, которые представляют гуманитарную угрозу и не имеют функции безопасности для Армении». Пашинян также выразил надежду, что президент Азербайджана, в свою очередь, привезет с собой, условно, всех армянских пленных, содержащихся в Азербайджане.

6 октября министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян проинформировал депутатов Национального собрания о том, что главы МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке договорились встретиться под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для обсуждения ряда гуманитарных вопросов, в том числе и вопроса незаконно задерживаемых в Азербайджане армянских пленных и вопрос их возвращения.

Арам Саргсян