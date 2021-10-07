Источник: при взрыве в религиозной школе в Афганистане погибли семь человек

Число погибших при взрыве в религиозной школе в провинции Хост на востоке Афганистана увеличилось до семи, пострадали более 15 человек. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости источник в органах безопасности.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 17 пострадавших.

Согласно информации министерства внутренних дел временного правительства Афганистана, в религиозной школе взорвалась ручная граната.

Несколько дней назад около мечети Идгах в Кабуле произошел взрыв. Источник в движении "Талибан"* сообщил РИА Новости, что жертвами взрыва стали 12 человек, пострадали 32. По словам представителя МВД временного правительства Афганистана, после инцидента задержали трех человек. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ*.