Борцы греко-римского стиля Армении начинают борьбу на чемпионате мира

Члены сборной Армении по греко-римской борьбе начинают борьбу на чемпионате мира.

Как передает «Арменпресс», на проходящем в столице Норвегии Осло чемпионате мира по борьбе 7 октября в борьбу вступят борцы в весовых категориях 55, 72, 77, 82 кг.

Норайр Ахоян (55 кг) в 1/8 финала встретится с Фабианом Гернардом из Германии.

В весовой категории 72 кг первый соперник Малхаса Амояна пока не определен.

Гегам Торгомян (82 кг) в квалификационном раунде встретится с турком Бурханом Акбудаком.

8 октября на ковер выйдут борцы в весовых категориях 60, 97, 130 кг.

В весовой категории 60 кг Геворг Гарибян в 1/8 финала попытается превзойти Дельтона Джеймса Робертса из США.

В весовой категории 130 кг Давид Овасапян в квалификационном раунде встретится с японцем Аратой Сонода.

9 октября в борьбу вступят борцы в весовых категориях 63, 67, 87 кг.

Грачья Погосян (63 кг) в квалификационном раунде встретится с норвежцем Штигом Андре Берге.

В весовой категории 67 кг Славик Галстян в квалификационном раунде встретится с Мамадаса Силои (Франция).

В весовой категории 87 кг Артур Шагинян в первом поединке поборется с литовцем Юлиусом Матузевичиусом.

Сборную Армении по вольной борьбе на чемпионате мира представили 4 борца. В весовой категории 61 кг бронзовым призером ЧМ стал Арсен Арутюнян.