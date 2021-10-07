Началась встреча Армена Саргсяна и Марио Драги

В Риме Палаццо Киджи началась встреча президента Республики Армения Армена Саргсяна, находящегося в Италии с государственным визитом, с председателем Совета министров Италии Марио Драги. Корреспондент «Арменпресс» передает из Рима, до встречи при участии почетного караула состоялась церемония приема президента РА, после фотосъемка.

С армянской стороны во встрече участвуют министр юстиции РА Карен Андреасян, председатель Центрального банка Мартын Галстян, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Италии Цовинар Анбарцумян, руководитель Аппарата президента Эмиль Тарасян, советник президента Рубен Карапетян.

На повестке дня экономические вопросы и перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, товарооборот между Арменией и Италией в 2020 году снизился на 12%, но в первой половине 2021 года он не только восстановился, но и имеет тенденции роста.

Сферами взаимного интереса армяно-итальянского экономического сотрудничества являются строительство, сельское хозяйство, туризм, текстильная и химическая промышленность.

Ассортимент товаров, импортируемых в Армению из Италии, в основном следующий: одежда, оборудование, обувь, продукты питания, мебель. Армения в Италию экспортирует необработанную кожу, меха, драгоценные и полудрагоценные камни.

В Республике Армения на сегодняшний день зарегистрировано около 160 предприятий с участием итальянского капитала.