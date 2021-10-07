В Армении подтверждено 1 309 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 7 октября в Армении всего подтверждено 268 672 случая заражения COVID-19, 246 259 из которых вылечились, есть 5 466 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении. За последние сутки проведено 9 598 тестов. Подтверждено 1 309 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 502 заболевших, есть 26 летальных исходов.

В предыдущий день зарегистрировано 4 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 225.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 15 722 пациента. Всего проведено 1 780 512 тестов.