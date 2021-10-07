Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19

Центр имени Гамалеи начнет проводить клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса в конце 2022 года. Как передает Арменпресс, об этом заявил его директор Александр Гинцбург газете "Известия".

Как сообщает издание, за основу взяли гибридную вакцину против ротавирусов, параллельно идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.

По словам главы центра, технологическая платформа для этого уже есть, но клинические тесты еще не начались.

"Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года", — сказал Гинцбург.

Кроме Центра имени Гамалеи, единую вакцину от гриппа и COVID-19 пытаются создать и другие российские научные центры, в частности "Вектор".