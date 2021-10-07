СМИ: демократы и республиканцы достигли временного компромисса по вопросу госдолга США

Демократы в Сенате Конгресса США согласились в среду принять предложение лидера республиканцев Митча Макконнелла о временном компромиссном варианте решения вопроса с потолком госдолга США. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Hill.

По ее данным, Макконнелл согласился не препятствовать тому, чтобы демократы на временной основе - всего на два месяца - подняли потолок госдолга на определенную сумму, которой будет достаточно, чтобы покрыть текущие расходы. При этом республиканцы, распространившие соответствующий пресс-релиз, настаивают на том, чтобы потолок был именно поднят: ранее демократы пытались приостановить его действие до конца 2022 года.

Hill со ссылкой на сенаторов сообщает, что демократы согласились принять это предложение. По ее данным, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер в скором времени должен официально объявить об этом решении.

Тем временем в Белом доме скептически отнеслись к предложению республиканцев. "Мое понимание таково, <...> что никакого официального предложения сделано не было. Пресс-релиз - это не официальное предложение", - заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента Джен Псаки, которую попросили прокомментировать инициативу Макконнелла. По ее словам, президент Джо Байден предпочел бы, чтобы вопрос не откладывался на два месяца, а был решен прямо сейчас на долгосрочной основе, чтобы не "создавать дополнительные риски". "Посмотрим, к чему мы придем к концу дня", - добавила Псаки.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса одобрила приостановку действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года, законопроект должен был затем рассмотреть Сенат. Однако американские СМИ с большой степенью вероятности прогнозировали, что там он не пройдет из-за противодействия республиканцев, которые до настоящего времени обещали принимать все возможные меры, чтобы заблокировать инициативу. Они настаивали на том, чтобы президент США Джо Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга.