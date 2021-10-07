ВОЗ начала поставки медикаментов против COVID-19 в КНДР

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что начала поставки медикаментов против COVID-19 в Северную Корею через китайский порт Далянь, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Чтобы поддержать Северную Корею необходимыми медикаментами против COVID-19, ВОЗ начала отправку через Далянь", - говорится в еженедельном отчете организации, который цитирует "Ренхап".

С учетом того, что в отчете представлены данные с 20 по 26 сентября, агентство делает вывод, что отгрузка началась в конце прошлого месяца. При этом, какая именно медпомощь направляется в КНДР, не уточняется. Агентство предполагает, что Север может ослабить введенный жесткий пограничный контроль в условиях глобальной пандемии.

С конца января 2020 года из-за коронавируса границы КНДР полностью закрыты для иностранцев и для собственных граждан. По официальным данным, в КНДР с начала пандемии не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.

В последнем отчете ВОЗ говорится, что в общей сложности 40 тыс. 700 граждан Северной Кореи прошли тестирование на коронавирус, но "по состоянию на 23 сентября 2021 года не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19".