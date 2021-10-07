Мигранты нашли путь в Европу из Белоруссии через Эстонию и Финляндию

Нелегалы с Ближнего Востока, которые пытались из Белоруссии попасть в Евросоюз через Литву, Латвию и Польшу, теперь используют для этого пути через Эстонию и Финляндию․ Как передает Арменпресс, об этом пишет Ilta-Sanomat.

В сентябре Береговая охрана Финляндии возбудила семь уголовных дел о попытках мигрантов из Белоруссии пробраться в страну.

"Под подозрением более десятка контрабандистов, почти все - иракцы. Часть из них проживает в Финляндии. Но это число может быть больше, поскольку расследование еще не закончено", - рассказал изданию начальник отдела по предупреждению преступности Береговой охраны Финского залива капитан-лейтенант Юкка Текокоски.

По его словам, в Финляндию мигранты попадают в том числе на паромах из Эстонии, причем, их прячут в багажниках машин.

Теперь финская полиция наладила контакты с коллегами из стран Балтии, чтобы бороться с нелегалами.

Текокоски считает, что ситуация похожа на иммиграционный кризис 2015 года, что мигрантов везут в страну организованно и на кону стоят большие деньги. По его оценке, поездка нелегала со своей родины через Белоруссию в Финляндию или другую страну ЕС стоит от 5000 до 15 000 евро.

Страны Балтии обвиняют Минск в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Литва и Польша озаботились строительством заграждения на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко эти обвинения отвергает.