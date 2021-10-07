Bloomberg: Макрон призвал лидеров ЕС проводить более решительную внешнюю политику

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал лидеров Евросоюза проводить более решительную внешнюю политику, поскольку сообщество является одним из крупнейших торговых блоков в мире и обладает серьезными дипломатическими рычагами. Как сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, свое заявление французский лидер сделал во время обеда в ходе неформального саммита ЕС - Западные Балканы, проходившего с 5 по 6 октября в городе Брдо-при-Кранью, передает Арменпресс.

При этом агентство указало, что точку зрения Макрона разделили не все участники саммита. Согласно дипломатическим источникам, у некоторых лидеров сложилось впечатление, что, несмотря на разговоры о европейском суверенитете, президент Франции беспокоился только об интересах своей страны, а его речь в значительной степени была реакцией на срыв контракта на поставку Францией подводных лодок австралийским военно-морским силам после создания Австралией, Великобританией и США нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS.

Тон переговоров во многом был подавленным, и некоторые выступающие жаловались, что Европа стала свидетельницей того, как ее мощь затмевается развивающимися странами в других частях мира. Блумберг отмечает, что Макрон, казалось, был разочарован тем, что Франция больше не является мировой державой.