АКБА Банк для МСБ организовал бесплатные бизнес-курсы

Как проявлять заботу, создать мотивированную команду, успокаивать недовольных гостей и правильно позиционировать свой бизнес?

АКБА Банк провел серию трехдневных тренингов по туризму и гостиничному бизнесу в Гюмри, Ванадзоре и Дилижане, представив участникам необходимые знания для управления и развития бизнеса.

«Пришло время продемонстрировать наше содействие не только в сфере финансовых услуг. Мы стремимся расширить знания клиентов, чтобы бизнес был основан на знаниях. Бизнес, основанный на интуиции, иногда и может работать хорошо, но теперь он должен быть научно обоснованным, чтобы стать более эффективным. Это снизит и наши риски как финансиста, и экономика выиграет от этого», - сказал Арсен Мелконян, заместитель генерального директора по координации бизнеса АКБА Банка.

Участниками тренингов были учредители, руководители и менеджеры различных региональных гостевых домов.

Бесплатные бизнес-тренинги АКБА Банка проводит уже 7 лет. Банк первым в банковской системе Армении организовал бесплатные бизнес-тренинги для малых и средних предприятий, поддерживая развитие местного бизнеса.

Записаться на бесплатные бизнес-курсы, организуемые банком в ближайшее время, можно на сайте sme.acba.am. Сайт был запущен специально для малого и среднего бизнеса, на нем можно найти и обучающие материалы.