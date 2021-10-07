Новые абоненты в интернет магазине Ucom могут приобрести телевизор Xiaomi Mi Led 4s или Xiaomi Mi TV P1 и получить возможность в течение 1 месяца бесплатно пользоваться пакетом UMix и смотреть канал 4K. А существующие абоненты Ucom TV получат скидку в 10% и возможность в течение 1 месяца бесплатно смотреть телеканал «Love Nature» в качестве 4K.

«В Ucom мы продолжаем расширять линию устройств для умного дома, на этот раз - телевизоры Xiaomi под управлением Android. Телевизоры обеспечивают изображение с качеством 4K. Как вы знаете, компания Ucom первая в Армении ретранслирует телеканал «Love Nature» в качестве 4K, который в рамках этого предложения мы предлагаем смотреть всей семьей», - сказал Ара Хачатрян, генеральный директор Ucom.

Телевизоры обеспечивают качество изображения 4K Ultra-HDR, плавные переходы, детализированное изображение во время спортивных трансляций, игр, а также аудиотехнологию Dolby + DTC.