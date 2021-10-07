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Столтенберг: пакт США, Великобритании и Австралии не должен расколоть НАТО

Столтенберг: пакт США, Великобритании и Австралии не должен расколоть НАТО

Оборонный пакт США, Великобритании и Австралии (AUKUS) не направлен против европейских стран НАТО и не должен внести раскол в альянс. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета НАТО,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы обсуждали соглашение AUKUS, которое вызвало разногласия между членами НАТО. Это соглашение не направлено против Европы или НАТО, и у нас есть общее понимание, что это соглашение не должно внести раскол в наш трансатлантический альянс", - сказал он.

 


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