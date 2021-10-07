Ереван и структуры ЕС расширяют рамки сотрудничества: мэр принял делегацию ЕС

Мэр Еревана Айк Марутян принял делегацию ЕС, возглавляемую директором Европейской комиссии по странам Восточного соседства г-на Лоуренса Мередита. Ереван осуществляет целый ряд программ со структурами Евросоюза, которые относятся к городскому хозяйству.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, стороны обменялись мыслями относительно программ, осуществляемых в рамках «Пакта мэров». Среди этих программ - «ЕС для Еревана: Солнечная община», действия по устойчивому энергетическому развитию, управление твердыми и опасными отходами, а также приобретение автобусов.

Касаясь пакета помощи в 2,6 миллиарда евро, который будет предоставлен Армении в рамках экономического и инвестиционного плана ЕС, часть из которого будет предоставлена Еревану, мэр Айк Марутян выделил 5 направлений.

В частности, предлагается расширить действия в направлении улучшения общественного транспорта, повышения энергоэффективности в Ереване, управления твердыми бытовыми отходами, концепции «Умный город», а также модернизации метрополитена.

«Эти программы касаются каждого ереванца и играют важную роль в плане повышения качества жизни жителей столицы. В результате осуществления этих программ эффективность нашего сотрудничества с европейскими структурами станет заметным для всех», - подчеркнул Айк Марутян.

В свою очередь придав важность сотрудничеству, сформировавшемуся между организациями Европейского союза и мэрией Еревана, г-н Лоуренс Мередит отметил, что они готовы расширить рамки программ.

Стороны договорились ввести новые программы сотрудничества в практическую фазу по возможности скорее.