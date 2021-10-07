Омбудсмен Армении передал Папе Франциску отчеты о пытках армянских пленных в Баку

Защитник прав человека Армении Арман Татоян представил Его Святейшеству Папе Франциску факты пыток армянских военнопленных азербайджанцами.

Как сообщает Арменпресс, перед встречей протокольная служба Святейшего Престола сообщила, что во время личного рукопожатия с Папой Римским почти не бывает диалогов, можно только поздороваться максимум 1-2 минуты.

Когда Его Святейшество подошел к Защитнику прав человека Армении, Католикос Всех Армян представил его и сказал, что Арман Татоян хочет что-то сказать. Тогда он сначала поблагодарил Папу за призыву к прекращению Азербайджаном военных действий против Арцаха и освобождению армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане.

После этого Арман Татоян отметил, что жизнь части армянских пленных в Азербайджане находится под угрозой, и рассказал о нарушениях азербайджанцами прав приграничного населения Армении. Он отметил, что принес с собой доклады, подтверждающие все это, и передал их Папе.

Папа Франциск взял доклады, открыл их, полистал и увидел фотографии зверств азербайджанцев.

Папа поблагодарил за важные доклады и сказал, что этот вопрос также обсуждался с Католикосом Всех Армян.

Затем, во время личного приветственного благословения, он еще раз выразил особую благодарность за важную работу и отчеты. Папа Франциск поручил своему помощнику изучить их и представить ему отдельно.

Папе Франциску было передано три отчета. Первый касается так называемого «Парка трофеев», который представляет собой арменофобский музей человеческих страданий под открытым небом. Отчет доказывает, что «парк» разжигает еще большую ненависть.

Второй доклад касается ответственности Азербайджана за пытки армянских пленников. Там представлены веские доказательства пыток. Третий отчет о запрете использования показаний пленников в качестве основания для возбуждения уголовного дела.

В сообщении утверждается, что власти Азербайджана возбудили незаконное уголовное дело против армянских пленных на основании их показаний, полученных с помощью пыток и бесчеловечного обращения.