Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Нарек Манукян назначен заместителем министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.

До этого Манукян занимал должность вице-губернатора Гегаркуникской области.