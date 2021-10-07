В Римском университетом Ла Сапиенца возобновила деятельность кафедра арменоведения

В рамках государственного визита президента Республики Армения в Италию был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством образования, науки, культуры» и спорта Армении и Римским университетом Ла Сапиенца.

Как сообщает корр. Арменпресс из Рима, меморандум подписали Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Италии Цовинар Амбарцумян и ректор Римского университета Ла Сапиенца Антонелла Полимени. Меморандумом официально объявляется о возобновлении деятельности кафедры арменоведения в университете.

Президент Саркисян обсудил с ректором университета Антонеллой Полимени вопросы, связанные с обеспечением продолжения деятельности и расширением кафедры.

«Все, что происходит сегодня, - это большое событие. Я с гордостью могу сказать, что Армения - одна из древнейших и уникальных стран в мире, которая накопила большой объем знаний за тысячи лет, и наш долг - поделиться этими знаниями с другими. Когда я говорю о меморандуме о взаимопонимании между университетом и министерством образования, науки, культуры и спорта, первое, что приходит в голову, - это поделиться.

Без этого мы не можем быть людьми. Язык - отличный источник знаний. Он несет не только твою идентичность, но и отношения и связи с другими народами. Удивительно, чему ты можешь научиться, изучая язык. Я очень рад быть здесь сегодня, не как президент, а просто как настоящий армянин, как человек, который придает особое значение знаниям, образованию и науке и который считает очень важным, чтобы в самом сердце Рима, в этом университете, проходили занятия по арменоведению.

Может быть, сначала будут преподавать только язык, затем эту область можно будет расширить, надеюсь, однажды она превратится во что-то другое. И могу вас заверить, что буду одним из тех, кто полностью поддержит небольшой старт. Вы можете рассчитывать на меня в этом вопросе», - сказал президент Армении в своем выступлении в университете.

В Римском университете Ла Сапиенца с начала 2000-х годов действовала кафедра арменоведения. Кафедра армянского языка и культуры в университете Ла Сапиенца была закрыта последние десять лет из-за отсутствия финансирования. За последний год посольство Армении проделало большую работу по возобновлению деятельности кафедры арменоведения. Благодаря усилиям сторон кафедра арменоведения вновь открыта в департаменте Classics and Ancient History.

Ла Сапиенца - один из ведущих университетов Италии с 700-летней историей. Ла Сапиенца также является одним из старейших и крупнейших университетов Европы. В международных рейтингах он входит в число лучших учебных заведений, особенно по специальностям археология, античная история, искусство и гуманитарные науки, а также физико-математическая и аэрокосмическая инженерия.