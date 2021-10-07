Малхас Амоян вышел в финал Чемпионата мира по греко-римской борьбе
21:30, 7 Октябрь, 2021
Член сборной Армении по греко-римской борьбе Малхас Амоян поборется за звание Чемпиона мира.
Как сообщает Арменпресс, Малхас Амоян в полуфинале Чемпионата мира в Осло (Норвегия) в весовой категории до 72 кг, со счетом 10:6 одержал победу над Мохаммадом Реза Ходжатолахом Мохтарином из Ирана.
Амоян будет бороться за звание чемпиона мира с представителем России Сергеем Кутузовым. Бой состоится 8 октября.
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